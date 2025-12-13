Sheikh Naim Qassem: Kuna Mpango Hatari Sana Njiani

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Ahed, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon, katika hotuba yake kwenye mkutano wa Fatimiyoun kuadhimisha kuzaliwa kwa Fatima Az-Zahra (a.s.), alisema: “Sheikh Nabil Qaouq ni mmoja wa watu mashuhuri wa Muqawama (Upinzani).”

Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon aliendelea kusifu shughuli za waandaaji wa mkutano wa Fatimiyoun na akatangaza: “Tunapaswa kuwashukuru waandaaji wa mkutano huu mkuu wa Fatimiyoun, ambao unaonyesha mazingira haya, mchakato, na imani thabiti inayohusiana na Hezbollah na Muqawama. Fatima (amani iwe juu yake) ni mfano kwa wanawake na wanaume na ana nafasi ya juu.”

Sheikh Naim Qassem aliendelea kusifu wanawake wa Muqawama na akasema: “Leo, tumekusanyika ili kufanya upya agano letu na Muqawama, Hezbollah, na Sayyid Hassan Nasrallah, Sayyid wa Mashahidi wa Umma wa Kiislamu, mwanzilishi wa harakati hii.”

Katibu Mkuu wa Hezbollah alisisitiza umuhimu wa jukumu maarufu la wanawake katika nyanja zote, hasa kulea familia na kusaidia Muqawama.

Aliendelea: “Serikali inawajibika kuimarisha uhuru na uhuru wa Lebanon. Muqawama imetimiza kikamilifu ahadi zake kulingana na makubaliano ya kusitisha mapigano na imekuwa msaidizi wa serikali. Tunakabiliwa na hatua mpya ambayo inahitaji mbinu tofauti. Tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipofikiwa tarehe 27 Novemba 2024, tumeingia katika hatua mpya.”

Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon alisisitiza: “Mashambulizi ya Israel ni hatari kwa Lebanon na kwetu. Kuzuia adui ni jambo la kipekee. Mafanikio ya Muqawama yanapimwa kwa ukombozi.”

Aliongeza: “Dhamira ya msingi ya Muqawama ni ukombozi. Hakuna Muqawama duniani inayoweza kuunda kizuizi dhidi ya adui ndani ya miaka 17, na kizuizi hiki ni cha kipekee. Serikali na jeshi lazima zijenge kizuizi dhidi ya adui, na Muqawama inawaunga mkono. Muqawama iko tayari kushirikiana kikamilifu na jeshi la Lebanon. Ikiwa Israel inavamia, tunapaswa kutaka vikosi viondolewe silaha?”

Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon alisisitiza: “Ikiwa jeshi haliwezi kulinda, tunapaswa kutaka silaha ziondolewe? Jukumu la Muqawama ni kusaidia na kuunga mkono na kusaidia katika ukombozi wa ardhi. Muqawama inakubaliana na mkakati wa ulinzi ili kutumia nguvu na uwezo wa Lebanon, lakini inapinga kujisalimisha na maelewano na Amerika na Israel. Katika kesi ya kujisalimisha, hakutabaki Lebanon, na hali ya Syria ni mfano mbele yetu.”

Aliongeza: “Shida ya serikali ni shida ya vikwazo vilivyowekwa na ufisadi ulioenea. Ukiritimba wa silaha katika hali hii unamaanisha uharibifu wa uwezo wa Lebanon. Utawala wa Israel unatishia, na njia pekee kutoka kwa maoni yao ni kujisalimisha na kwamba Lebanon iwe chini ya utawala wa Israel. Kujisalimisha kutaleta kuzorota kwa Lebanon. Mpango wa adui wa Israel baada ya mauaji ya Nasrallah na makamanda mashahidi ulikuwa kuharibu Hezbollah na kuondoa Muqawama.”

Naim Qassem alisema: “Kwa umoja wetu na utulivu wetu, vita havitokea. Uwepo wa Muqawama unamaanisha maisha, taifa, na fahari. Tulifanikiwa katika vita vya Ouli Al-Bas kuzuia lengo la adui la kuharibu Hezbollah na kuondoa Muqawama.”

Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon alisisitiza: “Amerika inapaswa kujua kwamba tutatetea, na hata kama mbingu itaanguka duniani, kuondolewa silaha hakutatimizwa ili lengo la Israel litimie, na hata kama ulimwengu utaanza vita dhidi ya Lebanon, hakutakuwa na kuondolewa silaha. Ikiwa vita vitatokea, malengo yake hayatatimizwa, na hii ni wazi kabisa kwetu. Hatutawaruhusu. Hili halitatokea, sisi ni watoto wa Imamu Hussein (a.s.).”

Sheikh Naim Qassem alisisitiza: “Muqawama imepata mafanikio makuu manne: imekomboa ardhi, imesimama dhidi ya changamoto, imeunda kizuizi dhidi ya adui kati ya 2006 na 2023, na imezuia mashambulizi dhidi ya Lebanon, na upinzani wa hadithi ulitokea kutoka kwa Muqawama.”

Alisema: “Hii ndiyo hadithi yetu na huu ndio msimamo wetu ambao hatutaachana nao. Msimamo huu ni msimamo wa kitaifa wenye heshima zaidi na hauhitaji uthibitisho kutoka kwa wale walio na historia nyeusi na mbaya.”

Naim Qassem alisisitiza: “Barak anataka kuiunganisha Lebanon na Syria, na walio wachache watapotea katika bahari hii kubwa ya Syria au wahame. Kwa uwepo wa Israel, Waislamu na Wakristo hawana nafasi nchini Lebanon. Ikiwa Lebanon itajisalimisha, historia yake itafutwa na itakuwa bila mustakabali.”

Akiongea na watawala wa nchi hiyo, alisema: “Acheni kutoa makubaliano. Je, hamkusikia maneno ya balozi wa Marekani kwamba mazungumzo ni suala moja na kuendelea kwa mashambulizi ya Israel ni suala jingine? Huu ni mantiki dhahiri kwamba mazungumzo yana njia huru na kwamba ni sawa na kuendelea kwa mashambulizi. Basi faida ya mazungumzo ni nini?”