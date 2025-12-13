Takwimu za Hivi Punde za Mashahidi na Majeruhi wa Mashambulizi ya Utawala wa Kizayuni Kwenye Ukanda wa Gaza

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Shihab, Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza imetoa taarifa mpya ikitangaza takwimu za hivi punde za mashahidi na majeruhi wa mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7, mwaka jana hadi sasa.

Kwa mujibu wa tangazo la Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza, kutokana na mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza kuanzia Oktoba 7, 2023 hadi sasa, watu 70,654 wameuawa kishahidi.

Pia, taasisi hii ya matibabu ya Palestina imeeleza kuwa jumla ya idadi ya majeruhi wa mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu mwanzo wa vita katika eneo hilo imefikia watu 171,095.

Wizara hiyo ilitangaza kwamba katika saa 48 zilizopita, miili ya mashahidi watatu pia ilihamishiwa hospitalini. Katika kipindi hicho, watu 16 pia walijeruhiwa.

Maelfu ya watu wengine bado hawajulikani waliko na wako chini ya vifusi katika Ukanda wa Gaza.

Tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa Oktoba 11, 2025, hadi sasa watu 386 wameuawa kishahidi na wengine 1,018 kujeruhiwa. Pia, katika kipindi hiki, miili ya mashahidi 628 ilitolewa kutoka chini ya vifusi.