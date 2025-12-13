Harakati Mpya za Kijeshi za Utawala wa Kizayuni Katika Viunga vya Quneitra, Syria

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu SANA, vyanzo vya Syria vimeripoti harakati mpya za utawala wa Kizayuni kusini mwa Syria.

Vyanzo vya Syria vilisema kuwa wanajeshi wa Israel waliingia leo katika eneo la Said Al-Hanout katika viunga vya kusini mwa Quneitra kusini mwa Syria na magari 10 ya kijeshi na kuweka kituo cha ukaguzi. Pia walipekua nyumba.

Vyanzo hivi vilielezea upinzani wa wakaazi dhidi ya usambazaji wa misaada ya Israeli baada ya wao kuingia katika eneo hili.

Vyanzo vya Syria pia viliripoti kuingia kwa wanajeshi wavamizi katika kijiji cha Ain Zeiwan katika viunga vya kusini mwa Quneitra na kuweka kituo cha ukaguzi huko.

Ikumbukwe kwamba utawala wa Kizayuni umefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Syria tangu kuanguka kwa mfumo wa zamani wa Syria, na hivi karibuni pia ulilipua maeneo ya Damascus kwa kisingizio cha kuwalinda Wadrusi.

Tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, jeshi la utawala huu, likivuka mstari wa bafa kati ya eneo lililokaliwa la Golan na Syria, limeendelea kukalia maeneo karibu na Golan katika majimbo ya Daraa na Quneitra.