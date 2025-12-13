Hofu ya Israeli Juu ya Kutokea kwa Operesheni za Kupinga Uzayuni Kutoka Upande wa Jordan

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Arabi 21, gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni limeweka vikosi vyake katika ukanda wa mpaka na Jordan na limeamilisha tena vituo vya kijeshi ambavyo havikutumiwa tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani na Jordan mwaka 1994.

Kulingana na ripoti hii, utayari usio na kifani wa jeshi la utawala wa Kizayuni dhidi ya Jordan unatokana na hofu ya kutekelezwa kwa operesheni za kupinga Uzayuni kutoka mpaka wa nchi hiyo.

Yedioth Ahronoth iliongeza kuwa, tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani na Jordan, utawala wa Kizayuni ulihamisha taratibu vituo vyake 46 vya kijeshi kwenye mpaka na Jordan, lakini baada ya kutokea kwa operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa, iliunda kikundi kiitwacho Timu Nyekundu kuchunguza uwezekano wa kutekelezwa kwa operesheni za kupinga Uzayuni kutoka pande zingine na ilifikia hitimisho kwamba mpaka wa mashariki unaweza kuwa moja ya pande hizo.