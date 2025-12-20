Majibu ya utawala wa Jolani kuhusu ulipuaji wa Marekani katika maeneo kadhaa nchini Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Wizara ya Mambo ya Nje chini ya utawala wa Jolani ilidai kuwa Damascus imejitolea kupambana na kundi la kigaidi la ISIS na kuongeza operesheni za kijeshi dhidi yao.

Wizara hiyo ilitoa taarifa ikidai kuwa ushiriki wa majeshi ya Marekani na muungano wa kimataifa katika vita dhidi ya ugaidi ni "muhimu".

Taarifa hiyo ilisema: "Damascus inatoa pole kwa familia za wanajeshi wa Syria na Marekani waliouawa katika mashambulizi ya kigaidi huko Palmyra katika siku za hivi karibuni. Syria inaendelea na juhudi zake kuhakikisha kuwa hakuna mahali salama kwa ISIS nchini hapa. Tunaitaka Marekani na muungano wa kimataifa kujiunga na kuunga mkono juhudi hizi za kupambana na ugaidi."

Chaneli ya "Fox News" ilitangaza kuwa ndege za kivita za Marekani zimefanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya ngome za ISIS nchini Syria tangu leo asubuhi.