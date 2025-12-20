Hakim: Iraq inaweza kuvuka "tetemeko la ardhi la kijiopolitiki" la eneo hilo kupitia umoja wa ndani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sayyid Ammar al-Hakim, katika hotuba yake ya kuadhimisha kifo cha kishahidi cha Ayatollah Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim, alisisitiza uaminifu kwa njia ya "Shahidi wa Mihrab". Alitaja tukio hili kama fursa ya kila mwaka ya kupitia upya misimamo na kusahihisha mkondo wa kujenga serikali ya kitaifa nchini Iraq.

Alisema kuwa Iraq iko ukingoni mwa kuunda serikali ya kitaifa kulingana na matokeo ya uchaguzi na misingi ya kisheria. Hakim alitaja uchumi kama "vita vya kweli vya mamlaka" na kusema viwanda, kilimo, na teknolojia ni nguzo za usalama wa taifa.

Kuhusu siasa za nje, alisisitiza: "Iraq haitakuwa uwanja wa vita wa wengine, wala sanduku la barua, wala mstari wa mawasiliano kwa niaba ya wengine." Alionya kuwa hatima ya eneo hili ni umoja au mgawanyiko; na ikiwa njia ya pili itachaguliwa, majuto hayatasaidia.