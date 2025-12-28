Mkutano wa dharura wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu kujadili na kukabiliana na mradi wa Israel kuhusu Somalia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Jumuiya ya Nchi za Kiarabu ilifanya mkutano wa dharura siku ya Jumapili katika makao makuu yake mjini Cairo, Misri, ili kuitikia hatua ya utawala wa Kizayuni wa Israel ya kulitambua eneo la Somaliland. Somaliland ni eneo lililoko kaskazini-magharibi mwa Somalia katika Pembe ya Afrika, ambalo lilijitangazia kujitenga mwaka 1991, lakini halijawahi kutambuliwa rasmi kimataifa.

Katika mkutano huo, wawakilishi wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu waliitaja hatua ya Israel si kama hatua ya kidiplomasia ya kawaida, bali kama “dharau ya moja kwa moja kwa mfumo wa kikanda, usalama wa kitaifa wa Waarabu na misingi ya msingi ya sheria za kimataifa.” Walisisitiza kuwa uamuzi huo unaweza kusababisha mabadiliko hatarishi katika Ghuba ya Aden na Bahari Nyekundu, na kutishia umoja wa Somalia.

Balozi wa Palestina katika Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Muhammad Al-Aklouk, aliitaja hatua ya Israel kuwa “haramu na ya kuchochea,” akisema kuwa utawala huo kwa mienendo kama hiyo unalenga kudhoofisha amani na usalama wa kikanda. Alitoa wito wa kuchukuliwa hatua za pamoja za kisheria, kisiasa na kiuchumi dhidi ya Israel, na akapinga vikali mipango yoyote ya kuwahamisha kwa nguvu Wapalestina.

Mwakilishi wa kudumu wa Somalia katika Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Ali Abdi Awari, naye aliitaja hatua ya Israel kuwa “batili na isiyo na uhalali,” akisisitiza kuwa Somaliland bado ni sehemu ya Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, na kwamba hakuna uamuzi wa upande mmoja unaoweza kubadilisha ukweli huo. Alionya kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mpango mpana wa kuleta machafuko na kuchochea harakati za kujitenga katika eneo hilo.

Hatua ya Israel ya kulitambua Somaliland, iliyotekelezwa tarehe 26 Desemba, imekumbana na upinzani mkali kutoka kwa nchi za Kiarabu na Kiislamu, Umoja wa Afrika pamoja na Uturuki. Hatua hiyo inapingana na sheria za kimataifa na misingi ya diplomasia, na wengi wanaiona kama kuingilia wazi mambo ya ndani ya Somalia. Hata Rais wa Marekani, Donald Trump, ametangaza kuwa hayuko tayari kufuata hatua hiyo ya Israel na kwa sasa hatakubali kulitambua eneo hilo.