Onyo la Saudi Arabia kwa Imarati (UAE): "Ondoa majeshi yako Yemen"

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia imesema: "Hatua za nchi rafiki ya Imarati nchini Yemen ni za hatari sana. Hatua hizi haziendani na misingi ya kuundwa kwa muungano wa Kiarabu kuelekea Yemen."

Wizara hiyo iliongeza: "Tunajutia shinikizo kutoka upande wa Imarati dhidi ya Baraza la Mpito la Kusini mwa Yemen kufanya operesheni Hadramout na Al-Mahrah. Tunasisitiza kuunga mkono usalama na utulivu wa Yemen na Mwenyekiti wa Baraza la Uongozi la Rais."

Wizara ilibainisha: "Tunasisitiza kuwa suluhisho pekee la suala la kusini mwa Yemen ni mazungumzo. Imarati lazima itekeleze ombi la Yemen la kuondoa majeshi yake nchini humo ndani ya saa 24. Msaada wa kijeshi au kifedha kwa pande za ndani za Yemen lazima ukomeshwe."

Rashad al-Alimi, Mwenyekiti wa Baraza la Urais, pia alisisitiza: "Jukumu la Imarati dhidi ya watu wa Yemen ni kuunga mkono waasi na kuchochea fitna za ndani. Tunatangaza kufutwa kwa makubaliano ya ulinzi ya pamoja na Imarati. Vikosi vya Imarati lazima viondoke Yemen nzima ndani ya saa 24."