Erdogan: Nilimsisitizia Trump kwamba Venezuela isipelekwe kwenye kukosekana kwa utulivu

Akizungumza baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, Recep Tayyip Erdogan alisema: "Hatuungi mkono hatua yoyote inayokiuka sheria za kimataifa. Kufanya mashambulizi dhidi ya uhuru wa nchi na kukiuka sheria za kimataifa ni hatua hatari zinazoweza kusababisha madhara makubwa duniani." Aliongeza kuwa Uturuki itaendelea kusimama upande wa watu wa Venezuela katika kutafuta maendeleo na amani.