Schumer: Hatua ya serikali ya Trump dhidi ya Venezuela ni hatari na isirudiwe tena

Kwa mujibu wa Al Jazeera, kiongozi wa wachache wa Chama cha Kidemokrasia katika Seneti ya Marekani alisisitiza: "Lazima kuwe na uchaguzi wa wazi nchini Venezuela na tunaunga mkono mchakato huo. Operesheni za kijeshi zinazofanyika bila idhini ya Congress haziwezi kuendelea." Aliongeza kuwa hatua hizo ni hatari na hakuna hakikisho kuwa hazitarudiwa. Pia, Seneta Bernie Sanders aliiambia Al Jazeera kuwa: "Kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro ni kitendo kinyume cha sheria na katiba."