Seneta wa Marekani: Kukamatwa kwa Maduro na Marekani ni kinyume cha sheria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Bernie Sanders, seneta huru wa Marekani, alisisitiza katika mahojiano na Al Jazeera: "Kukamatwa kwa Rais wa Venezuela, Nicolas Maduro, ni kitendo kinyume cha sheria na katiba." Aliongeza: "Nataka kupitishwa kwa muswada utakaofanya iwe vigumu kutekeleza operesheni dhidi ya Venezuela bila idhini ya Congress." Ikumbukwe kwamba shambulio la kijeshi la Marekani dhidi ya Venezuela na kutekwa nyara kwa Rais wa nchi hiyo, ambavyo ni ukiukaji wa sheria zote za kimataifa, kumesababisha wimbi la malalamiko duniani kote.