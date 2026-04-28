China: Sababu ya kufungwa kwa Mzinga wa Hormuz ni operesheni zisizo halali za Washington na Tel Aviv

Kulingana na ripoti ya Abna kupitia Al Jazeera, mwakilishi wa China katika Umoja wa Mataifa alieleza wazi katika hotuba yake: Kufungwa kwa Mzinga wa Hormuz kunatokana na operesheni za kijeshi zisizo halali za Washington na Tel Aviv.

Mwakilishi huyu wa Beijing aliongeza baadaye: Suluhisho la tatizo la Mzinga wa Hormuz ni kufikia makubaliano ya kusitisha vita kwa ujumla na ya kudumu haraka iwezekanavyo. Suluhisho la tatizo la Mzinga wa Hormuz lazima lijuwe na kufikia kusitisha vita la kudumu na la jumla kwa muda mfupi zaidi.

Mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa, António Guterres, aliyetangulia bila kuwakosoa vitendo vya kuleta msukosuko vya Marekani na serikali ya Zionisti katika eneo hilo ambavyo vilisababisha kutokuwa na usalama katika Mzinga wa Hormuz, alitangaza: Usumbufu wa usafiri wa baharini kupitia Mzinga wa Hormuz umesababisha athari kwenye usalama wa nishati na biashara ya kimataifa. Zaidi ya wahamaji 20,000 wako baharini wakitembea bila malengo. Sasa ni wakati wa kujizuia, mazungumzo na kutatua tatizo kwa amani kulingana na katiba ya Umoja wa Mataifa.