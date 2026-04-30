Aref: Wakati wa kubadilisha hesabu na kutoka kwenye misingi dhaifu umefika

Kulingana na ripoti za taasisi ya habari Abna, Mohammad Reza Aref, Naibu wa Kwanza wa Rais, alituma ujumbe kwa fursa ya Siku ya Kitaifa ya Bahari ya Persi. Alionyesha umuhimu wa usalama wa taifa wa Iran katika bahari hii ya kimkakati. Akaonya nguvu zinazingilia na kwa nchi jirani alisema kuwa wakati wa kubadilisha hesabu na kutoka kwenye misingi dhaifu ya nje ya eneo umefika.

Aref alieleza kuwa Iran ni "ndugu mkubwa" na msingi wa uthabiti wa eneo hilo. Alisema amani ya kudumu inawezekana tu kupitia umoja wa ndani na nguvu ya pamoja ya nchi za Bahari ya Persi.