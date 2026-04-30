Kulingana na ripoti ya taasisi ya habari Abna, uwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa umeangazia Jumamosi, kwa wakati wa mahali: Uraniam yote iliyothibitishwa ya Iran imekuwa chini ya uangalizi kamili wa IAEA na hakuna ripoti yoyote, hata kuhusu gramu moja ya nyenzo za kiini za Iran, inayoelezea kupotoka njiani ya amani.

Uwakilishi wa Iran umeongeza: Marekani imetumia mkutano wa ukaguzi wa Mkataba wa Kuzuia Usambazaji wa Silaha za Kiini (NPT) vibaya na kuonyesha uranium iliyothibitishwa ya Iran kama tishio ili kuzungusha maoni kutoka kwa vitendo vyake na vya wenzake vikiukaji madai katika uondoshaji wa silaha za kiini.

Uwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa umeashiria: Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Mkuu wa IAEA, na Baraza la Wakuu hawakukosoa shambulio hili la kisheria pekee, bali kwa bahati mbaya, walichukua hatua ambazo zilizobadilisha jukumu la mtu aliyeathiriwa na mtendaji.