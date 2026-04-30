Mbeba ya mafuta mingine iliyochaguliwa na Marekani imepita njia ya Hormuz

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa Abna, kutoka kwa Tankertrackers, taasisi ya kufuatilia mbeba za mafuta imetangaza kwamba mbeba ya mafuta ya Iran "Vigor", iliyo orodheshwa katika orodha ya marekani ya vikwazo, imepita njia ya Hormuz tarehe 25 Aprili (5 Ordibehesht) akiwasha mfumo wake wa kutafuta nafasi na kuingia katika maji ya kikanda ya Iran.

Kulingana na ripoti hii, huku wakuu wa Marekani wakidai kwamba wameziba njia ya Hormuz, mbeba ya Vigor inaendelea na operesheni ya kufuta mafuta ya Iran.

Inapaswa kutajwa kwamba meli hii imebeba na kubadilisha jumla ya bilioni 47 ya mafuta ya Iran kwenye njia za biashara hadi sasa.

Kabla ya hapo, mbeba kubwa ya mafuta ya Cuba (Yuri) ambayo ilikuwa na bendera ya Curaçao, baada ya kupita njia ya Hormuz hivi karibuni, imeweka nguzo mashariki mwa kisiwa cha Larak.

Mbeba hii ya mafuta iko kwenye orodha ya vikwazo za Marekani tangu mwaka 2024 kutokana na kutuma mizigo ya mafuta ya Iran kwenda Uchina.

Marekani inadai kwamba wameziba njia ya Hormuz na hawaruhusu meli zinazohusiana na Iran kupita. Hali hii inatokea wakati kulingana na ripoti, meli kadhaa za Iran zimepita njia hii au kuingia katika eneo hili kupitia njia ya maji hii.