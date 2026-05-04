MLANGO WA HORMUZI HAUTARUDI HADI HALI YA AWALI; HATUNA MAZUNGUMZO KATIKA ENEO LA NYUKLEA.

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA, Ebrahim Rezaei alipokuwa akielezea mkutano wa leo (Jumanne, tarehe 14 mwezi wa Ordibehesht) wa Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni ya Bunge na Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje, alisema: "Katika mkutano huu, Waziri wa Mambo ya Nje alitoa taarifa kuhusu shughuli, mipango na hatua za seti ya vyombo vya sera za kigeni wakati wa vita vya siku 40 na baada yake hadi leo, haswa kuhusu suala la mazungumzo."

Aliendelea: "Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu kwa kurejelea msimamo bora wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya vita vya hivi karibuni na mabadiliko ya mtazamo wa ulimwengu kwa watu wa Iran kutokana na upinzani wa watu katika vita vya siku 40, alitangaza kuwa vita vya hivi karibuni licha ya uharibifu fulani, vimeleta baraka nyingi kwa sababu ya damu ya Kiongozi Shahidi na mashahidi wengine, na ni jukumu letu kuzielewa na kuzilinda."

Kila mtu anamwona Iran kama nchi kubwa na muhimu

Msemaji wa Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni ya Bunge la Shura ya Kiislamu ya Iran aliongeza: "Araghchi alisisitiza kwamba msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umebadilika sana ikilinganisha na kabla ya vita vya siku 40, na wanaiangalia Iran kama nguvu kubwa na muhimu; adui alifikiri Iran imedhoofika, lakini katika vita hii aliiona Iran ikisimama dhidi ya kikosi kikubwa zaidi cha kijeshi duniani na dhidi ya nguvu mbili za nyuklea na kuwafanya washindwe kufikia malengo yao."

Mwakilishi wa watu wa Dashtan katika Bunge la Shura ya Kiislamu ya Iran alisema: "Kwa mujibu wa maelezo ya Waziri wa Mambo ya Nje, adui alitumia mbinu zote za kumsalimisha Iran ikiwemo ghasia, mapinduzi, mashambulizi ya kijeshi, harakati za wat volana na hatua nyinginezo, lakini alishindwa; hakuna aliyedhani Iran ingeweza kupanua vita hadi kwenye malengo ya Amerika katika eneo hilo na kuufunga Mlango wa Hormuzi, lakini Iran kwa nguvu ilifanya hatua hiyo kwenye vita."

Rezaei aliendelea: "Araghchi alitangaza kwamba mtazamo wa nchi baada ya vita kuelekea Iran umebadilika na fundisho la usalama la kikanda pia limebadilika, kiasi kwamba hapo awali lilikuwa msingi wa kambi za Marekani, lakini sasa limebadilika, kwa sababu kambi hizo zimekuwa kigezo cha kupinga usalama na si vyanzo vya usalama, bali hata husababisha ukosefu wa usalama."