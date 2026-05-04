Kufunguliwa kwa kesi dhidi ya Israel kwa tuhuma za utekaji nyara katika maji ya kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la Anadolu, Ofisi ya Mwendesha Mashtaka ya Roma leo Jumanne imetangaza kuwa uchunguzi umeanza kuhusu kukamatwa kwa raia wa Italia wakati wa kutaifishwa kwa msafara wa misaada ya Gaza na utawala wa Kizayuni katika maji ya kimataifa ya Ugiriki.

Shirika la habari la Italia ANSA liliripoti kuwa kesi hii ya kisheria inahusiana na operesheni iliyofanyika usiku wa tarehe 29 Aprili (9 Ordibehesht) katika pwani ya kisiwa cha Krete nchini Ugiriki, ambapo vikosi vya kijeshi vya utawala wa Kizayuni vilitaifisha boti kadhaa za Msafara wa Dunia wa Samud ambazo zilijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu kwa Gaza.

Kwa mujibu wa shirika hili la habari, mawakili wa mashtaka walianza uchunguzi baada ya kupokea malalamiko 3 rasmi, ikiwemo malalamiko 2 kutoka kwa wanaharakati Tiago d'Avila na Seif Abukeshk, ambao kwa mujibu wa taarifa walitekwa nyara kutoka kwenye meli zilizobeba bendera ya Italia na kwa sasa wanazuiliwa na wanajeshi wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa ripoti hii, kesi hii pia itawachunguza watu wasiojulikana kwa tuhuma za utekaji nyara, wizi na kusababisha uharibifu wenye hatari ya kuzama kwa meli.

Inatarajiwa kuwa wapelelezi kama sehemu ya uchunguzi watawasilisha ombi kwa mamlaka za Kizayuni la ushirikiano wa kimataifa wa kisheria, unaojulikana kama barua ya ombi la mahakama.

Msafara wa Dunia wa Samud Alhamisi iliyopita karibu na kisiwa cha Krete nchini Ugiriki, umbali wa maili 600 kutoka lengo lake katika eneo la Gaza lililozingirwa, ulishambuliwa na wakaliaji wa Kizayuni kwa sababu tu ya kujaribu kutoa misaada kwa watu wanaozingirwa wa Gaza.