«Mpango wa Kiteknolojia wa Kudhibiti Mlango wa Hormuz» unapaswa kupitishwa haraka iwezekanavyo.

Mojtaba Yousefi katika mahojiano kuhusu hali ya sasa ya kukagua na kuamua mfumo mpya wa kisheria wa Mlango wa Hormuz, alisema: Kutokana na vita kamili ambayo Marekani na utawala wa Kizayuni walituanzishia, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina haki ya kujilinda. Hatukuanzisha vita, bali tulilazimishwa vita kamili, na tuna haki ya kujilinda.

Aliendelea: Kwa bahati mbaya, baadhi ya nchi za eneo hilo, licha ya sera ya ujirani mwema ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa namna fulani zimekwenda katika njia ya uadui na kushirikiana na adui. Baadhi ya nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi hata zilishiriki katika mashambulizi dhidi ya watu wetu kwa kutoa kambi na misaada ya vifaa, wakati sisi sote tumekuwa tukizingatia kanuni ya ujirani mwema.

Mwakilishi wa watu wa Ahvaz katika Bunge la Mashura ya Kiislamu alibainisha: Mojawapo ya nyenzo zetu muhimu katika kudhibiti hali hii ni kutumia uwezo wa kijiografia wa kikanda na kimataifa, ambao mbele yake ni usimamizi wa Mlango wa Hormuz. Suala hili ni sehemu ya haki yetu ya kujilinda kwa halali, na suala hili lilisababisha baadhi ya matakwa makubwa ya adui kuzuilika.

Yousefi akisema kwamba Mlango wa Hormuz kama moja ya njia muhimu zaidi za maji duniani una umuhimu mkubwa wa kimkakati, alisema: Katika hali kama hii, ili kuhakikisha usalama endelevu wa nchi na kutumia mkono wa juu wa ulinzi, ni muhimu usimamizi wa mlango huu uwezekane kwa mujibu wa sheria mpya.

Mwanachama wa Kamati ya Ujenzi ya Bunge la Mashura ya Kiislamu alikumbusha: Kama vile Imamu wetu Shahidi alivyosisitiza, kadiri tunavyo na sheria zenye nguvu zaidi katika uwanja wa kimataifa, ndivyo mkono wa serikali utakavyokuwa huru zaidi kuchukua hatua. Pia Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi katika ujumbe mbalimbali, ikiwemo ujumbe wa mwaka mpya na Siku ya Kitaifa ya Ghuba ya Uajemi, amesisitiza umuhimu wa usimamizi huru wa Mlango wa Hormuz.