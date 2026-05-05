Baada ya vita na kuanza kwa enzi mpya ya maendeleo ya teknolojia katika tasnia kubwa za nishati nchini Iran

Kwa mujibu wa ripota wa Abna: Katika mienendo ya hivi karibuni na matokeo ya vita vya tatu vya kulazimishwa, ukarabati wa miundombinu iliyoharibiwa ya nchi, hasa katika sekta ya nishati na viwanda vya kimkakati, imekuwa moja ya vipaumbele vikuu vya uundaji wa sera. Wataalamu wanaamini kwamba ukubwa wa uharibifu uliofanywa kwa tasnia zinazotumia nishati nyingi na mfumo wa ikolojia wa teknolojia nchini umeongeza mara mbili hitaji la kufafanua upya njia ya maendeleo na kuelekea kwenye mbinu mpya zenye msingi wa teknolojia.

Seyed Mehdi Nourbakhsh, Katibu wa Makao Makuu ya Maendeleo ya Uchumi wa Msingi wa Maarifa katika Maji, Nishati na Mazingira wa Makamu wa Rais wa Sayansi, Teknolojia na Uchumi wa Msingi wa Maarifa, katika mahojiano na Mehr News akirejelea matokeo ya vita vya tatu vya kulazimishwa, alisema: Wakati wa mgogoro huu, sehemu muhimu ya miundombinu ya kimkakati ya nchi, hasa katika nyanja ya tasnia zinazotumia nishati nyingi, ilikabiliwa na mashambulizi ya moja kwa moja, ambayo yalisababisha uharibifu mkubwa kwa uwezo wa uzalishaji wa viwanda na pia mfumo wa ikolojia wa teknolojia nchini.

Aliendelea: Katika mchakato huu, tasnia kama vile chuma, petrokemikali, vinu vya kusafisha na mitambo ya kuzalisha umeme pamoja na idadi ya makampuni yenye msingi wa maarifa na teknolojia, yalikumbana na uharibifu ikiwemo uharibifu wa vifaa, usumbufu wa mitandao ya nishati na kupungua kwa sehemu ya uwezo wao wa kibinadamu na kitaalamu.

Nourbakhsh alizungumzia baadhi ya mapendekezo na masuluhisho ya utekelezaji yenye msingi wa teknolojia kwa lengo la kurudisha uwezo wa uzalishaji, kuongeza uthabiti wa miundombinu na kupunguza uwezekano wa kukabiliwa na madhara ya sekta hizi, akasema: Maendeleo ya miundombinu ya uzalishaji wa LNG, urejeshaji wa heliamu na kuelekea hatua kwa hatua kwa hidrojeni ya kijani kwa lengo la kukidhi mahitaji ya ndani na kuongeza uthabiti wa kitaifa, ni miongoni mwa masharti muhimu katika mchakato wa kujenga upya tasnia kubwa za nishati.