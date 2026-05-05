Haaretz: Trump hana nia ya kurudi kwenye vita kamili na Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Kizayuni la Haaretz katika ripoti moja liliandika: Licha ya vitisho vya Donald Trump, Rais wa Marekani, vya kuharibu miundombinu ya Iran, haionekani kuwa ana nia kubwa ya kurudi kwenye vita kamili.

Vyombo hivi vya habari vya Kizayuni viliongeza: Hata hivyo, hakuna mabadiliko ya kimsingi yaliyotokea katika misimamo ya Trump, na bado yeye mwenyewe ndiye mwamuzi wa mwisho.

Haaretz ilizungumzia kuongezeka kwa mivutano katika eneo la Ghuba ya Uajemi baada ya kuzinduliwa kwa mpango wa Marekani wa kufungua tena Mlango wa Hormuz na kuongeza: Kwa uamuzi mmoja tu, Trump ameongeza kwa kiasi kikubwa kiwango cha mivutano katika Ghuba ya Uajemi. Kwa sasa, kuendelea kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kunategemea tena kiwango cha kujizuia kwa pande zote mbili – hali ambayo inaweza kuathiri moja kwa moja Tel Aviv pia.

Tovuti ya mtandao wa Al Jazeera pia katika ripoti moja ilishughulikia maendeleo ya siku ya kwanza ya mpango unaodaiwa wa Trump kuhusu Mlango wa Hormuz na kuandika: Siku ya kwanza ya mpango wa "Operesheni ya Uhuru" uliotangazwa na Donald Trump, Rais wa Marekani, ulikuwa na mashaka na utata, na hakukuwa na dalili yoyote ya "kukombolewa" kwa meli zilizokwama kwenye mlango huo muhimu wa bahari kama ilivyoahidiwa. Makadirio yanaonyesha kwamba tangu kuanza kwa vita vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran siku 66 zilizopita, mamia ya meli zimesimamishwa katika Mlango wa Hormuz.