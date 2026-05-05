Foreign Policy: Trump anaondoa nguvu laini ya Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Marekani la Foreign Policy liliandika kwamba mojawapo ya sifa zinazoonekana zaidi za sera za kigeni za Marekani wakati wa urais wa Donald Trump ni utegemezi mkubwa kwa nguvu ngumu – yaani nguvu za kijeshi na shinikizo la kiuchumi – na kupuuza karibu kabisa "ngvu laini" ya Marekani.

Stephen Walt, mmoja wa waandishi wa gazeti hili na profesa wa mahusiano ya kimataifa katika Chuo Kikuu cha Harvard, katika makala yake kuhusu jambo hili aliandika kwamba Marekani hapo awali ilikuwa na ustadi wa kuchanganya nguvu ngumu na laini, jambo lililokuwa likiwapa faida ya kipekee kimataifa, lakini usawa huu umevunjika sana katika enzi ya Trump.

Walt anaamini kwamba mtazamo wa Trump unaonyesha "imani kamili kwa nguvu ngumu" na dharau karibu kabisa kwa nguvu laini. Alitaja matumizi makali ya ushuru kwa kushinikiza washirika, kujihusisha katika operesheni za kijeshi za mara kwa mara katika nchi kadhaa, na uamuzi wa kuanzisha vita dhidi ya Iran kama mifano ya jambo hili, na akasisitiza kwamba sera hizi zinatokana na imani kwamba nguvu na kulazimisha vinatosha kufikia malengo ya Marekani.

Kwa mujibu wa Walt, kinachofanya mtazamo huu kuwa wa kutisha zaidi si tu kutegemea kulazimisha, bali pia kutokuwepo kabisa kwa juhudi zozote za kuhalalisha kulazimisha huko. Mataifa makubwa kwa kawaida hujaribu "kuficha ngumi yao ya chuma katika glavu ya velvet" na kutoa sababu za kisheria au kimaadili kwa vitendo vyao, lakini Trump haamini katika hilo.