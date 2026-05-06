Waziri wa Mambo ya Nje wa China: Uchochezi wa vita wa Marekani na Israel dhidi ya Iran ni kinyume cha sheria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Wang Yi, Waziri wa Mambo ya Nje wa China, katika mkutano wake na Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, alisema Beijing iko tayari kuendeleza juhudi zake za kupunguza kiwango cha mivutano katika eneo hili.

Alisema kusitishwa kabisa kwa mapigano ni jambo lisiloepukika na akasisitiza kuwa eneo hili liko katika hatua ya maamuzi na kwamba mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande ni muhimu.

Wang Yi katika hotuba yake wakati wa mkutano na mwenzake wa Iran alisema uchochezi wa vita wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran ni kinyume cha sheria.

Mkuu wa kidiplomasia wa nchi yetu pia katika mkutano huo, huku akishukuru misimamo thabiti ya China haswa katika kulaani uvamizi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi yetu, aliuita Beijing kuwa rafiki wa karibu wa Tehran na akasisitiza kuwa ushirikiano kati ya nchi hizi mbili katika hali ya sasa unaendelea kwa nguvu kuliko hapo awali.

Araghchi alisisitiza tena kwamba vita vilivyolazimishwa kwa Iran ni uvamizi wa wazi na ukiukwaji wa sheria na katiba za kimataifa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu pia alisema kuwa Iran itafanya juhudi zake zote kulinda haki na maslahi yake halali katika mazungumzo, na itakubaliana tu na makubaliano ya haki na ya kina.