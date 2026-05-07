Urusi na Oman zinasisitiza umuhimu wa kufikia makubaliano kuhusu Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Russia al-Youm, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilitangaza kwamba "Sergei Lavrov" alizungumza na mwenzake wa Oman "Badr al-Busaidi" kuhusu hali ya Mashariki ya Kati.

Kwa mujibu wa taarifa ya wizara hiyo, Sergei Lavrov na Badr al-Busaidi, katika mazungumzo ya simu walijadili hali ya Mashariki ya Kati na mgogoro wa Ghuba ya Uajemi.

Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya wizara hiyo, imesemwa: "Katika mazungumzo ya mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi na Oman, yalijadiliwa vipengele vya sasa vya ajenda ya Mashariki ya Kati kwa kulenga hali ya eneo la Ghuba ya Uajemi."

Taarifa hiyo imeongeza: "Pande zote mbili zilisisitiza umuhimu wa kuzuia kurudiwa kwa ghasia na uharibifu wa miundombinu ya kiraia unaotokana na mashambulizi yanayolenga ardhi ya Iran pamoja na nchi za Kiarabu jirani."

Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilibainisha: "Mawaziri hao wawili walisisitiza umuhimu wa kushiriki katika kurejea haraka kwenye makubaliano ya kisiasa na kidiplomasia kuhusu hali inayozunguka Iran."

Kwa mujibu wa taarifa ya kidiplomasia ya Urusi, "Sergei Lavrov alisisitiza utayari wa Moscow kutoa misaada muhimu kwa ajili ya kufikia malengo yanayotarajiwa."