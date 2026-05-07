Shirika la habari la Abna, idara ya kimataifa: Mnamo Mei 6, 2025, uwepo wa kijeshi wa Marekani katika ufuko wa Bahari Nyekundu nchini Yemen ulifikia mwisho, na meli za Marekani zililazimishwa kukimbia mbele ya vikosi vya kujemaa vya Yemen.

Upinzani wa Yemen katika mzozo huu uliithibitishia dunia kwamba usawa wa nguvu haupimwi tena kwa ukubwa wa nguvu za kijeshi na idadi ya wabeba ndege, bali kwa azma ya jeshi na taifa ambalo halirudi nyuma na haliwezi kushindwa.

Kushindwa kwa kizuizi cha kijeshi cha Marekani huko Bab al-Mandeb na Hormuz

Minyuko ya Donald Trump, Rais wa Marekani, na kuchanganyikiwa kwa serikali yake leo katika uvamizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanatukumbusha minyuko na kuchanganyikiwa kwa serikali yake wakati wa uvamizi wa kijeshi dhidi ya Yemen. Trump ambaye katika miezi ya hivi karibuni alikuwa na udanganyifu kwamba atamaliza vita dhidi ya Iran ndani ya wiki chache, kabla ya hapo pia alikuwa akilisha udanganyifu wa kumteka Yemen ndani ya wiki chache ili aweze kufungua njia ya baharini ya urambazaji ya adui wa Kizayuni katika Bahari Nyekundu.

Serikali ya Trump wakati huo kwa kuzingatia udanganyifu wa nguvu na kizuizi, iliweka muda mdogo kwa uvamizi wake nchini Yemen na ikadai kwamba mashambulizi haya hayatazidi "wiki chache", lakini mwendo wa matukio ya vita haukuwa kwa manufaa yake.

Kikosi kikubwa cha kijeshi cha Marekani baada ya siku 52 za uvamizi wa kijeshi dhidi ya Yemen, ambapo ilifanya zaidi ya mashambulizi 1700 ya anga na mabomu ya baharini, ilikabiliwa na ukweli mgumu wa uwanjani ambao Sanaa ilikuwa imeulazimisha.

Jeshi la Yemen katika kipindi hiki, lililishangaza Washington kwa uwezo wake madhubuti wa kijeshi, likaangusha ndege 7 za kijasusi aina ya MQ-9, na muhimu zaidi, likalilazimisha meli ya kubeba ndege ya Harry Truman kukimbia kabla ya wakati wake, na na meli za Vinson na Eisenhower kwa kuzitumia makombora na ndege zake zisizo na rubani (drone) kuzilazimisha kukimbia, mpaka kasi ya meli hizi wakati wa kukimbia ilisababisha ndege ya juu ya F18 ya Marekani kuanguka ndani ya maji ya joto ya eneo hilo na kuzama.

Hatimaye Washington ilipogundua kuwa uvamizi mkali dhidi ya Yemen hauwezi kuleta matokeo anayotaka, na unalazimisha gharama kubwa kwa uchumi wake na viwanda vyake vya kijeshi, ilipendelea kujiondoa katika eneo hilo na kurejea kwenye suluhu la kisiasa, upatanishi wa kimataifa na makubaliano.

Makubaliano ambayo Oman yaliyaunga mkono, yalikuwa "muhimu" kwa Marekani kutoka katika mzozo wa Bahari Nyekundu ili kuondoka katika vita hivi ikiwa na hasara ndogo ya heshima. Hii ilitoke wakati Trump alipojaribu kuionyesha umma kwamba Sanaa imesalimu amri. Makubaliano haya hatimaye yalikuwa ushindi kwa Yemen na kukiri kwa usawa mpya wa kizuizi ambao Yemen uliulazimisha kwa eneo hilo, na katika misimamo yake ya kuunga mkono Gaza na Palestina hakutoa faida yoyote kwa adui na aliendelea na kizuizi cha baharini cha utawala wa Kizayuni.

Makubaliano ya usitishaji vita ya Oman kati ya Sanaa na Washington yalikuwa mageuzi makubwa katika mwendo wa mzozo na yalivunja udanganyifu wa kiburi na utawala wa Marekani katika eneo hilo, na hivyo ndivyo tunavyotarajia kurudiwa katika mwendo wa sasa wa mzozo wa Marekani-Kizayuni na Iran. Makubaliano haya yaliharibu kizuizi cha Marekani katika eneo, na kuyalazimisha majeshi ya majini ya Marekani katika eneo hilo misingi mipya na migumu, na kuandika mwisho mpya kwa enzi ya meli za kubeba ndege za Marekani. Hili ni jambo ambalo gazeti la Marekani The Atlantic pia lilirejelea, na wafanyikazi wengi wa jeshi la majini la Marekani, wanajeshi na maafisa, na hata Trump mwenyewe, waliwaelezea Wayemen kuwa mashujaa.