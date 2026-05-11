Al-Mayadeen Laeleza Maelezo ya Jibu la Maandishi la Iran kwa Pendekezo la Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, vyanzo vya kidiplomasia viliiambia Al-Mayadeen kwamba Iran katika jibu lake lililotumwa kwa Marekani kupitia mpatanishi wa Pakistani, imesisitiza umuhimu wa kuondolewa kwa vikwazo, kuachiliwa kwa mali zilizofungwa, na kusitishwa kwa vita mara moja.

Kwa mujibu wa ripoti hii, jibu la Iran ambalo limewasilishwa kupitia mpatanishi wa Pakistani, lina seti ya matakwa ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Vyanzo hivyo vilisema Teheran katika jibu hili imedai kukomeshwa kwa kuzingirwa, uhuru wa kuuza mafuta, kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na kuachiliwa kwa mali na bidhaa za Iran zilizofungwa.

Vyanzo vilivyotajwa pia viliongeza kuwa Iran imetaka hasa kufutwa kwa vizuizi vilivyowekwa na OFAC katika uuzaji wa mafuta yake na imeona suala hili kuwa moja ya mhimili mkuu wa makubaliano yoyote yanayowezekana.