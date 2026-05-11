Ukiukaji 1,700 wa Usitishaji Vita Lebanon na Tel Aviv Kwa Wiki Tatu

11 Mei 2026 - 12:56
News ID: 1812813
Source: ABNA
Waziri wa Lebanon alielezea kwamba zaidi ya ukiukaji 1,700 wa usitishaji vita umerekodiwa na utawala wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Waziri wa Habari wa Lebanon alitangaza kwamba ndani ya wiki tatu tu, zaidi ya ukiukaji 1,700 wa usitishaji vita umerekodiwa dhidi ya Lebanon na utawala wa Kizayuni.

Wizara ya Afya ya Lebanon Jumapili ilitangaza kwamba idadi ya mashahidi wa mashambulizi ya Kizayuni tangu Machi 2, 2026 imefikia 2,846.

Wizara ya Afya ya Lebanon pia ilisisitiza kwamba watu 8,693 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi haya.

Kwa mujibu wa ripoti hii, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, watu 51 wameuawa katika saa 24 zilizopita.

