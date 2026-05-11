Vyombo vya Habari vya Kizayuni: Trump Amekwama na Ameshindwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, vyombo vya habari vya Kizayuni viliripoti: "Mwisho wa barabara unaendelea, na Trump ni kama mtu ambaye amekwama, ameshindwa na kudhalilishwa. Hakuna chochote katika eneo lolote kinachoenda jinsi alivyotaka."

Katika ripoti hii inaendelea: "Inaonekana kwamba cheche ndogo katika Mlango-Bahari wa Hormuz inaweza kutosha kuwasha tena eneo lote la kanda."

Hapo awali, Seneta Bernie Sanders wa Marekani, kwa kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wa X, alikosoa vikali vitendo vya kivita vya rais wa nchi yake.

Seneta wa jimbo la Vermont aliandika kuhusu jambo hili: "Marekani tunahitaji mamia ya hospitali mpya na vituo vya afya. Tunahitaji maelfu ya vituo vipya vya kulelea watoto."

Bernie Sanders kisha akaongeza: "Tunahitaji mamilioni ya nyumba mpya za bei nafuu. Hatuhitaji kutumia dola bilioni 500 nyingine kwa jeshi na vita visivyo na mwisho."