Msafara wa Ardhi wa 'Samoud' Ufika Libya Kuelekea Gaza

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABWA kwa kunukuu Quds, wanaharakati wa mitandao ya kijamii walitangaza kwamba msafara wa ardhi wa 'Samoud' umevuka mipaka ya Tunisia na kuingia Libya kupitia kituo cha Ras Ajdir.

Hatua hii ya msafara wa 'Samoud' inafanywa kwa ajili ya kuandaa msingi wa kuelekea tena Ukanda wa Gaza na kuvunja kuzingirwa kikatili kwa ukanda huo.

Katika msafara huu kuna idadi ya wanaharakati wanaounga mkono Palestina kutoka Tunisia, Algeria, Mauritania na nchi nyingine. Hii ni jaribio la tatu la msafara huo kufika Ukanda wa Gaza kupitia Libya.

Msafara wa 'Samoud' ulisimamishwa mara ya kwanza Juni 2026 katika mipaka ya magharibi ya mji wa Sirte kabla ya kufika Misri.

Hivi karibuni pia, utawala wa Kizayuni kwa kushambulia meli za 'Samoud' katika maji ya kimataifa uliteka boti 21 za meli hiyo pamoja na waliokuwa ndani yake.