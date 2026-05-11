Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Jack Schlossberg, mjukuu wa rais wa zamani wa Marekani John F. Kennedy, alibainisha kwamba nchi yake imeshindwa dhidi ya Iran.

Wakati wa mdahalo wa hadhara huko Manhattan, alisisitiza kuwa anaunga mkono pendekezo la Seneta Bernie Sanders la kuzuia uhamishaji wa mabomu na vifaa vya kijeshi vya thamani ya dola milioni 440 kwa ardhi inayokaliwa.

Jack Schlossberg aliongeza kwamba kupinga vita dhidi ya Iran kunamaanisha kuzuia ufadhili wake.

Inafaa kukumbuka kwamba Schlossberg ndiye mgombea mkuu wa kumrithi Gerald Nadler, mbunge anayestaafu kutoka New York. Msimamo wake unakuja wakati wa tofauti zinazozidi kuongezeka katika duru za kisiasa za Marekani kuhusu usaidizi wa kijeshi kwa utawala wa Kizayuni.