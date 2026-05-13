Kupunguka kwa kasi kwa uzalishaji wa mafuta katika Ghuba ya Uajemi; Kushuka kidogo kwa uzalishaji wa mafuta ya Iran

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA akitoa taarifa kutoka Shirika la Habari la Nishati la Marekani (EIA), kutokana na kuzibwa kwa Mwembo wa Hormuz, wastani wa kupungua kwa uzalishaji wa mafuta katika nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi mwezi Aprili ulifikia zaidi ya pipa milioni 10.5 kwa siku, ambayo ni sawa na kushuka kwa asilimia 42 hivi. Kinyume chake, kushuka kwa uzalishaji wa mafuta ya Iran katika kipindi hiki kunakadiriwa kuwa takriban pipa 230,000 kwa siku, sawa na asilimia 7 hivi.

Kulingana na ripoti hii, mwelekeo wa kushuka kwa uzalishaji wa mafuta katika nchi za eneo hilo umezidi mwezi Aprili. Wakati mwezi Machi uzalishaji wa mafuta katika nchi za eneo huo ulipungua kwa takriban pipa milioni 8 na 920,000 kwa siku, makadirio yanaonyesha kwamba kiasi cha uzalishaji kilichopotea mwezi Aprili kilifikia takriban pipa milioni 10 na 540,000 kwa siku.

Ripoti hii inachapishwa wakati Marekani inadai kuweka mazingira ya kuzuia baharini dhidi ya Iran; hata hivyo, takwimu za Wizara ya Nishati ya Marekani zinaonyesha kwamba Iran, ikilinganishwa na kiwango chake cha uzalishaji, imepata kushuka kwa kiwango kidogo zaidi cha uzalishaji wa mafuta miongoni mwa nchi za eneo hilo katika miezi ya Machi na Aprili.

Kulingana na data hizi, uzalishaji wa mafuta ya Iran ulipungua kwa takriban pipa 130,000 kwa siku mwezi Machi na takriban pipa 230,000 kwa siku mwezi Aprili.

Shirika la Habari la Nishati la Marekani pia linatabiri kwamba mwezi Mei mwelekeo wa kushuka kwa uzalishaji wa mafuta katika nchi za Ghuba ya Uajemi utaendelea, na jumla ya uzalishaji uliopotea wa nchi hizi utafikia takriban pipa milioni 10 na 750,000 kwa siku.

Kwa mujibu wa ripoti hii, jumla ya uzalishaji wa mafuta katika eneo la Ghuba ya Uajemi kabla ya kuzidisha kwa mgogoro mwezi Februari ulikuwa takriban pipa milioni 25.2 kwa siku. Kati ya kiasi hiki, mwezi Machi pipa milioni 8.92 kwa siku, mwezi Aprili pipa milioni 10.54 kwa siku, na mwezi Mei kulingana na makadirio takriban pipa milioni 10.75 kwa siku vitapotea kutoka kwa uzalishaji wa eneo hilo.

Wakati huo huo, Iran kwa kuhifadhi zaidi ya asilimia 93 ya uwezo wake wa uzalishaji, imekuwa moja ya wauzaji wachache wa mafuta walio na utulivu kiasi katika eneo la Magharibi mwa Asia.