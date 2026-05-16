Onyo kutoka kwa Uwakilishi wa Iran kwa nchi zinazounga mkono vitendo vya Marekani

Kwa mujibu wa ABNA, Uwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, katika kukabiliana na nchi zinazounga mkono azimio la kisiasa la Marekani dhidi ya Iran, kwa kuchapisha ujumbe kwenye mtandao mmoja wa kijamii uliandika: Sasa ni wazi kabisa kuwa Marekani inatafuta kutumia idadi ya wanaoitwa wafuasi wa pamoja wa rasimu yao ya upande mmoja ya azimio la kisiasa ili kuunda picha ya uongo ya "ukunguzi mkubwa wa kimataifa" kwa vitendo vyao visivyo halali vinavyoendelea, na kufungua njia kwa vitendo vya kijeshi zaidi katika eneo hilo.

Uwakilishi wa Iran ulisisitiza: Ikiwa Marekani itaanzisha uchochezi wowote mpya wa mvutano, nchi zote wafuasi wa pamoja waliopo upande wa Washington zitakuwa na wajibu wa kimataifa kwa matokeo yake.

Katika ujumbe huo umesemwa: Hakuna kisingizio cha kisiasa au kufunika kwa kidiplomasia kutakachoweza kuwaondolea wajibu wa kuwezesha, kuwezesha (kutia nguvu) na kuhalalisha uchokozi wa Marekani.