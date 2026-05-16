Pezeshkian anashukuru misimamo ya Papa; Daima kupambana na madai yasiyo halali ya Marekani

Kwa mujibu wa ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais wa nchi yetu, akishukuru kwa misimamo ya kimaadili ya Papa kuhusu uvamizi wa hivi karibuni wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, alisisitiza umuhimu wa kuchukua mbinu ya kweli na ya haki kwa jumuiya ya kimataifa, na akataka nchi za duniani zipambane na madai yasiyo halali na sera za kijasiri na hatari za Marekani.