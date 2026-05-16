Guderzi: Iran imekuwa mmoja wa wahusika wakuu katika uwanja wa kimataifa

Abbas Guderzi, msemaji wa urais wa Bunge, katika mahojiano akisema kwamba "Marekani sio ile Marekani ya kabla ya tarehe 9 Esfand, wala Iran sio ile Iran ya kabla", alisema: Kwa sababu ya upinzani na umoja mtakatifu wa taifa na jukumu la wanajeshi wa Iran katika kukabiliana na muungano wa Marekani na Kizayuni, Marekani ilishuka kutoka kwenye nafasi yake ya kimataifa na Iran ikawa mmoja wa wahusika wakuu katika uwanja wa kimataifa.

Alielezea mafanikio ya Iran katika vita vya Ramadhani kuwa makubwa sana na akasema: Athari za mafanikio haya sio tu katika Mashariki ya Kati, bali duniani kote zimebadilisha uhusiano wa nguvu. Leo, chochote Marekani itakachofanya, heshima yao iliyopotea haitarejea, na fedheha na aibu yao itaongezeka siku kwa siku.

Mwana wa urais wa Bunge la Majlis ya Shura ya Kiislamu alibainisha: Leo Iran iko katika kipimo kipya cha vita vya kulazimishwa; vita ambavyo si vita vya nyenzo na vifaa, bali vita vya nia.

Guderzi alisema wazi: Ustahimilivu wa taifa la Iran kwa kuzingatia maisha ya baadaye yenye kung'aa na nuru utaishinda Marekani katika kipindi hiki pia, na kwa fadhili za Mola, ushindi wa mwisho utakuwa wa taifa la Irana lenye subira na imani.