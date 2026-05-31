Shambulio la ndege za kivita kwenye mahema ya wakimbizi wa Palestina; hali mbaya ya hospitali moja Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, ndege za kivita za utawala wa Kizayuni zililenga mahema ya wakimbizi wa Palestina katika kambi ya Jabalia iliyoko kaskazini mwa Ukanda wa Gaza muda mfupi uliopita.

Katika shambulio hili la kikatili, idadi ya wakimbizi wa Palestina walijeruhiwa.

Zaidi ya hayo, mashambulio ya wanajeshi wa Kizayuni dhidi ya kaskazini mashariki mwa kambi ya al-Bureij katikati mwa Ukanda wa Gaza yameanza tena.

Kwa upande mwingine, kutokana na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza, mkurugenzi wa hospitali ya Mashahidi wa Al-Aqsa alitangaza kwamba hesabu ya nyuma ya kufunga hospitali hii imeanza kutokana na kukatika kwa umeme.