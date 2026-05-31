Madai ya Tel Aviv kuhusu kusonga mbele kusini mwa Lebanon na kukalia eneo moja

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, jeshi la utawala wa Kizayuni lilidai kwamba limefaulu kukalia ngome ya al-Shakif iliyoko kusini mwa Lebanon. Vyanzo vya kijeshi katika utawala huu pia vilidai kwamba jeshi linajaribu kudumisha udhibiti wa eneo hili na maeneo ya karibu ya mto al-Saluqi.

Waliongeza kuwa ukaliaji wa eneo hilo ulifanyika baada ya mapigano makali na vikosi vya Hezbollah na msaada mkubwa kutoka angani na ardhini.

Jeshi la Kizayuni pia lilitoa onyo la kuhama kwa wakazi wa kusini mwa Lebanon na kusini mwa mto al-Zahrani.

Israel Katz, waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, pia alidai kwamba kwa amri ya Netanyahu, eneo hili la kimkakati limeanguka mikononi mwa Wazayuni ili kulinda maeneo yanayokaliwa huko Galilaya.