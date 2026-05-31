Hofu ya Wazayuni kutokana na tishio jipya katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mwandishi wa kijeshi wa kituo cha Israel cha i24 News aliripoti kwamba mamia ya ndege zisizo na rubani zimegunduliwa katika Ukingo wa Magharibi, na tishio la drones hizi limekuwa suala nyeti katika eneo hili.

Katika ripoti hii inasemekana kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni limeongeza ukali wa mashambulio yake katika maeneo mbalimbali ya Palestina inayokaliwa kwa sababu limepokea taarifa kwamba drones zinazorushwa kutoka Ukingo wa Magharibi zinaweza kufanya kama tishio dhidi ya maeneo mengine, na si tu makazi ya walowezi katika Ukingo wa Magharibi.

Kwa mujibu wa ripoti hii, drones zinazoruka kutoka Ukingo wa Magharibi zinaweza hata kufikia katikati ya ardhi zilizochukuliwa.

Hapo awali, vyombo vya habari vya Kizayuni vilikiri kwamba anga za maeneo ya kaskazini ya ardhi zilizochukuliwa ziko wazi kabisa kwa drones za Hizbullah.