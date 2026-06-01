Uchokozi wa hivi karibuni wa utawala wa Kizayuni: mashambulizi ya maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, jeshi la utawala wa Kizayuni katika shambulio la ndege isiyo na rubani lililenga eneo la Toul kusini mwa Lebanon.

Wakazi wa Kizayuni pia walitoa onyo la kuhama kwa maeneo saba huko Saida kusini mwa Lebanon.

Mwandishi wa Al Jazeera aliripoti mashambulizi mawili ya ndege za kivita za Israel dhidi ya Mifdun na Harouf, Kfar Tebnit na maeneo ya karibu ya Zoutar Est (Zoutar El Charqiya) huko Nabatieh.

Al Mayadeen pia iliripoti shambulio la ndege za kivita za Israel dhidi ya eneo la Choukin huko Nabatieh.

Eneo la Arabsalim nchini Lebanon pia lilikuwa shabaha ya mashambulizi ya utawala wa Kizayuni.