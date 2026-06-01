Mwitikio wa Hezbollah kwa uvunjaji wa usitishaji vita: Makombora yatafika Akko na Haifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Manar, vyombo vya habari vya Kiebrania viliripoti kwamba Hezbollah imepanua wigo wa operesheni zake sambamba na kuongezeka kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon.

Kwa mujibu wa ripoti hii, wigo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Hezbollah unajumuisha pia Akko na Haifa, kwa kwamba kwa mara ya kwanza tuania kile kinachoitwa usitishaji vita wa Lebanon, eneo la moto la Hezbollah limefikia umbali wa kilomita 40.

Kabla ya hapo, jeshi la utawala wa Kizayuni lilikuwa limetangaza kwamba king'ora cha hatari kimewashwa huko Akko na Haifa vilivyoko kaskazini mwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu.

Ikumbukwe kwamba uchokozi wa kinyama wa ardhini na angani wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon hadi sasa umesababisha mashahidi 3,371 na majeruhi 10,129.