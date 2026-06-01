Amri ya Netanyahu ya kulipua kitongoji cha Kusini cha Beirut, Dahieh

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alisema ameutoa amri jeshi la utawala huo kulenga kwa mashambulizi ya makombora kitongoji cha Kusini cha Beirut, Dahieh.

Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, na Yisrael Katz, Waziri wa Vita wa utawala huo, katika taarifa ya pamoja walitangaza kwamba wameutoa amri jeshi kulipua shabaha katika kitongoji cha Kusini cha Beirut, Dahieh.

Netanyahu na Katz walidai uamuzi huu umefufuliwa kufuatia kuendelea kwa mashambulizi ya Hezbollah. Wakati huu ni wakati ambapo Hezbollah ya Lebanon tangu kusainiwa kwa makubaliano ya usitishaji vita imekuwa ikizingatia vipengele vyake na imekomesha mashambulizi dhidi ya utawala wa Kizayuni, na ilianza mashambulizi yake pale tu utawala wa Kizayuni ulipokuwa umevunja makubaliano ya usitishaji vita mara nyingi na kushambulia maeneo mbalimbali ya Lebanon na kwa sasa umepeleka vikosi vyake vya ardhini kaskazini mwa mto Litani na kukandamiza makumi ya vijiji vya Lebanon.