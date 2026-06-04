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Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Kumtambua Imam Khomeini ni Taa ya Kuongoza Mustakabali wa Iran

4 Juni 2026 - 13:58
News ID: 1822279
Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Kumtambua Imam Khomeini ni Taa ya Kuongoza Mustakabali wa Iran

Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, amesema kuwa kuelewa na kumtambua Ruhollah Khomeini ni mwanga unaoongoza mustakabali wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Amebainisha kuwa kufuata mwenendo wa Ali ibn Abi Talib kumekuwa alama ya fahari kwa viongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, huku akisisitiza kwamba taifa la Iran limesimama bega kwa bega na Muqawama na kuwa mfano wa kujivunia kwa mataifa yanayotafuta uhuru. Aidha, amewataka wananchi kudumisha umoja, busara na kuaminiana ili kuvuruga njama za maadui na kulinda mafanikio ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Syed Mojtaba Khamenei, ametoa ujumbe maalumu kwa mnasaba wa kumbukumbu ya miaka 37 tangu kufariki kwa mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ruhollah Khomeini.

Katika ujumbe huo, Kiongozi huyo amesema kuwa kumfahamu na kumtambua Imam Khomeini ni nguzo muhimu ya kuelewa njia na mustakabali wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Alieleza kuwa mafundisho, misimamo na urithi wa Imam Khomeini bado ni mwongozo kwa taifa la Iran katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za kisiasa na kijamii.

Aidha, alisisitiza kuwa kufuata njia ya Ali ibn Abi Talib (as) kumekuwa sifa kuu na chanzo cha fahari katika maisha ya viongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, akiongeza kwamba taifa la Iran limeonyesha mwamko mpya kwa kusimama pamoja na Muhimili wa Muqawama dhidi ya dhuluma na ubeberu.

Kiongozi huyo pia alibainisha kuwa kumbukumbu ya tarehe 14 Khordad, siku ya kufariki kwa Imam Khomeini, imegeuzwa kuwa fursa ya kila mwaka kwa wananchi wa Iran kuhuisha ahadi yao kwa mwanzilishi wa Mapinduzi ya Kiislamu na kuendeleza malengo yake.

Mwisho, ametoa wito kwa wananchi wote kuwa macho dhidi ya njama za maadui kwa kudumisha umoja wa kitaifa, kuwa na utambuzi sahihi wa mambo, kulinda mazingira ya kuaminiana na kuepuka kauli au vitendo vinavyoweza kuwanufaisha maadui wa taifa.

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