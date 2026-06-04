Mustafa Mahmoud: Mataifa Maskini Yasidanganywe na Ahadi za Nguvu Kubwa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Mwandishi na mwanafikra mashuhuri wa Misri, Mustafa Mahmoud, aliwahi kutoa onyo kuhusu namna mataifa makubwa yanavyoshughulikia uhusiano wao na nchi zinazoendelea, akisisitiza kuwa makubaliano ya kisiasa na kiuchumi hayapaswi kuchukuliwa kuwa dhamana ya kudumu ya usalama au maslahi ya kitaifa.

Katika kitabu chake Al-Mu'amarat al-Kubra, Mahmoud anaeleza kuwa viongozi wengi wa mataifa duniani huamini kuwa ushirikiano wao na nchi zenye nguvu za kisiasa na kijeshi unaweza kuwapa kinga dhidi ya migogoro na vitisho vya kimataifa. Hata hivyo, anaonya kuwa mara nyingi maslahi ya kiuchumi na kimkakati ndiyo yanayopewa kipaumbele kuliko ahadi za urafiki au ushirikiano wa kidiplomasia.

Mwanafikra huyo anasisitiza kuwa mataifa yanayoendelea yanapaswa kuwa macho katika kulinda rasilimali zao na kupunguza utegemezi wa kiuchumi kwa nguvu za nje. Kwa mtazamo wake, utajiri wa taifa, akiba za fedha na rasilimali za kimkakati vinaweza kutumiwa kama nyenzo za ushawishi na shinikizo la kisiasa endapo hazitasimamiwa kwa umakini.

Aidha, Mahmoud anahimiza umuhimu wa kujenga uchumi wa kujitegemea, kuimarisha umoja wa kitaifa na kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu changamoto za kisiasa na kiuchumi zinazolikabili taifa. Anaamini kuwa hatua hizo ni msingi wa kulinda uhuru wa maamuzi ya kitaifa na kuzuia athari za shinikizo kutoka kwa mataifa yenye nguvu.

Licha ya kupita miaka mingi tangu maandishi hayo yaandikwe, mawazo ya Mustafa Mahmoud yanaendelea kujadiliwa na wachambuzi mbalimbali kama sehemu ya mjadala mpana kuhusu nafasi ya nchi zinazoendelea katika mfumo wa kisiasa na kiuchumi wa dunia.

Rejea: Al-Mu'amarat al-Kubra, uk. 103–104.