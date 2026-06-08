Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Kambi ya Wanahewa ya Ramat David Ililengwa kwa Makombora ya Balistiki

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Idara ya Uhusiano wa Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ilitoa taarifa kuhusu majibu ya kombora la Iran kwa ukiukaji wa mapatano ya kusitisha mapigano na utawala wa Kizayuni.

Taarifa hiyo inasema:

Kwa kujibu uhalifu mkubwa wa utawala wa Kizayuni unaokalia kwa nguvu kusini mwa Lebanon na mauaji makubwa na kuwafukuza watu wanyonge wa maeneo ya Tiro, Nabatiye na maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Dahieh (Beirut), kambi ya wanahewa ya Ramat David, iliyokuwa chanzo cha uvamizi huo, ililengwa kwa makombora ya balistiki ya Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha Walinzi wa Mapinduzi.

Kukubali kwetu kusitisha mapigano tarehe 8 Aprili kulikuwa na sharti la kusitishwa kwa mapigano kwenye pande zote; lakini kama kawaida, Marekani na utawala wa Kizayuni hawakuzingatia ahadi zao. Waliendeleza uvamizi na uhalifu huko Lebanon, na pia walivunja mapatano ya kusitisha mapigano kwa kushambulia mara kwa mara fukwe na meli za Iran katika Mlango wa Hormuz, Bahari ya Oman na Bahari ya Hindi.

Operesheni ya usiku wa leo ilikuwa ni onyo; ikiwa uvamizi utajirudia, majibu yatakuwa makubwa zaidi na yatayashughulikia malengo yote ya Marekani na Kizayuni katika eneo hilo.