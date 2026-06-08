Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Kamanda wa Kituo cha Khatam al-Anbiya katika taarifa yake alitangaza: "Utawala wa Kizayuni unaovamia, kwa kukiuka mara kwa mara mapatano ya kusitisha mapigano, unaongeza kila siku uhalifu wake dhidi ya watu wanyonge wa Lebanon kwa idhini na uungwaji mkono wa Marekani mhalifu na kunyamazishwa kwa mashirika ya kimataifa, na unafanya uhalifu wa kivita kwa kutumia silaha zilizopigwa marufuku ikiwemo mabomu ya fosforasi."

Licha ya maonyo ya awali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, utawala wa Kizayuni unaowaua watoto, baada ya kuvuka mistari yote nyekundu na kuongeza mashambulizi kusini mwa Lebanon, umelenga Dahieh (Beirut).

Tayari tulikuwa tumeonya kwamba ikiwa uhalifu utaenea katika Dahieh (Beirut), tutashambulia malengo katika ardhi iliyokaliwa kwa nguvu.

Jeshi la Kizayuni lazima likomeshe mashambulizi yake kusini mwa Lebanon na Dahieh, na ikiwa litapanua mashambulizi yake katika eneo hilo au kulipiza kisasi dhidi ya hatua ya Iran, litakabiliwa na mapigo makali zaidi na ya kujutisha, na mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya utawala huo na wasaidizi wake yataanza.