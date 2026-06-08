Velayati: Chaguo liko kwenu; koma na upumbavu au ingieni katika uwiano wa njia mbili za maji

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ali Akbar Velayati, mshauri wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi katika masuala ya kimataifa, alisisitiza: Utabiri wa siku chache zilizopita umetimia; majibu ya kombora yalikuwa ya aina ya "Zat as-Salasil".

Alifafanua: Upumbavu wa leo wa utawala huko Beirut na ukiukaji wa wazi wa mapatano ya kusitisha mapigano umeamsha kitanzi cha kwanza cha majibu yetu yenye mnyororo.

Velayati alisema: Usalama wa leo wa Bab al-Mandab haupaswi kumfanya adui akose katika makadirio yake. Vitanzi vya upinzani vina uwezo wa kuziba njia zote mbili za maji. Chaguo liko kwenu: Koma na upumbavu au ingieni katika uwiano wenye utaratibu wa njia mbili za maji!