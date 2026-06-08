Jibu kali na sahihi la Iran kwa ukiukaji wa mara kwa mara wa mapatano ya kusitisha mapigano na uhalifu wa utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa Abna, kwa kutumia haki ya kujilinda kwa njia halali na kujibu ukiukaji wa mara kwa mara na wa kinyama wa mapatano ya kusitisha mapigano na utawala wa Kizayuni mhalifu, majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Jumapili usiku yalifanya shambulizi kubwa na kali la makombora dhidi ya malengo ya kijeshi na kimkakati katika ardhi iliyokaliwa kwa nguvu.

Operesheni hii ya adhabu ilifanyika baada ya utawala wa Kizayuni kwa uungwaji mkono kamili wa Marekani kuvunja mara kwa mara mapatano ya kusitisha mapigano yaliyowekwa katika eneo la Lebanon, kushambulia kusini mwa Lebanon na maeneo ya Dahieh, na kuua makumi ya raia wasio na hatia wa Lebanon.