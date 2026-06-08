Jibu la kombora la Iran lilikuwa mwitikio wa kujilinda dhidi ya ukiukaji wa mapatano ya kusitisha mapigano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ali Safari, mshauri wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, katika mahojiano na Al-Mayadeen alitangaza kwamba jibu la hivi karibuni la kombora la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lilifanyika baada ya kujizuia kwa zaidi ya mwezi mmoja dhidi ya ukiukaji wa mapatano ya kusitisha mapigano na kuendelea kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni.

Ali Safari akizungumzia mabadiliko katika eneo hilo alisema: Lebanon ilikuwa sehemu muhimu ya makubaliano ya kusitisha mapigano, na makubaliano haya yangepaswa kutekelezwa wakati huo huo nchini Iran na Lebanon. Lakini utawala wa Kizayuni uliyakiuka kwa kuendelea na mashambulizi yake kusini mwa Lebanon na kutishia Dahieh, kitongoji cha kusini mwa Beirut.

Aliongeza: Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kujibu vitendo hivi yalifanya operesheni ya kujilinda dhidi ya utawala wa Kizayuni. Kwa mujibu wa Safari, uchokozi wa utawala huu katika wiki za hivi karibuni umevuka mistari nyekundu na kusababisha kufanyika kwa uhalifu nchini Lebanon.

Afisa huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia alirejelea jukumu la Marekani katika mabadiliko ya eneo hilo na kusema: Ushahidi unaonyesha kuwa Washington kwa kunyamaza kwake dhidi ya vitendo vya utawala wa Kizayuni na hata kwa kutoa "ishara ya kijani", imetoa mazingira ya kuendelea kwa mashambulizi haya.

Safari akisema kuwa Iran inafuatilia kwa makini hali ya uwanjani, alisisitiza: Ikiwa Amerika ni mkweli katika mazungumzo, basi uchokozi dhidi ya Lebanon na vitendo vya uadui dhidi ya Iran lazima vikomeshwe.

Aliongeza: Uzoefu wa zamani umefanya Tehran iangalie misimamo ya Amerika kwa wasiwasi.

Alibainisha pia kuwa Iran iko tayari kwa mazingira yote yanayowezekana, iwe ni kuendelea kwa mapigano au kuendeleza njia ya kidiplomasia.

Ali Safiri akihitimisha kwa kusisitiza uungwaji mkono wa Iran kwa Lebanon alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitaiacha kamwe Lebanon, upinzani na watu wa nchi hiyo, na sera hii inaendeshwa kulingana na maelekezo ya Kiongozi wa Mapinduzi.