Israel Hayom: Shambulio dhidi ya Iran liliratibiwa na Amerika

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, wakati Axios ikinukuu afisa wa kijeshi wa Marekani ikidai kwamba jeshi la Marekani halikushiriki katika uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, gazeti la Kiebrania Israel Hayom kwa kunukuu chanzo liliripoti kwamba utawala wa Kizayuni uliratibu uchokozi wake dhidi ya Iran na Marekani.

Hapo awali, Trump alidai kwamba katika mazungumzo yake na Netanyahu aliutaka asijibu majibu ya kombora ya Iran kwa ukiukaji wa mapatano ya kusitisha mapigano, lakini vyanzo vya Kizayuni viliripoti kuhusu uchokozi wa utawala huu dhidi ya nchi yetu.

Tovuti ya Kizayuni Walla pia ilidai kwamba jeshi la anga la utawala wa Kizayuni lililenga zaidi ya maeneo 10 ikiwemo mifumo ya ulinzi wa anga na makombora ya balistiki ya Iran.