Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje kuhusu mapigo ya kujilinda ya Iran dhidi ya malengo ya utawala wa Kizayuni ilitolewa.

Ujumbe unasema:

Kufuatia ukiukaji wa mara kwa mara wa mapatano ya kusitisha mapigano ya tarehe 8 Aprili na kurudiwa kwa vitendo vya uchokozi vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwemo kwa kushirikiana na jeshi la kigaidi la Amerika katika mashambulizi ya wiki mbili zilizopita dhidi ya meli na malengo ya Iran katika maeneo ya kusini ya nchi, na pia kwa kushirikiana na utawala wa Amerika katika uharamia wa baharini dhidi ya watu wa Iran, majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Jumapili usiku tarehe 7 Juni 2025 kwa mujibu wa haki ya asili ya kujilinda kisheria kulingana na Kifungu cha 51 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa, yalishambulia malengo kadhaa ya kijeshi kaskazini mwa maeneo yaliyokaliwa kwa nguvu ya Palestina.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kusisitiza azma kubwa ya watu wa Iran kulinda kwa dhati usalama na maslahi yao ya kitaifa popote inapoona inafaa, inakumbusha kwamba kusitisha mapigano nchini Lebanon kulikuwa sehemu isiyotenganishwa ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya tarehe 8 Aprili 2025, na serikali ya Marekani ina jukumu la moja kwa moja kwa ukiukaji wa mapatano ya kusitisha mapigano na utawala wa Kizayuni na matokeo yanayojitokeza kutokana nayo, na pia kwa ongezeko lolote la mvutano katika eneo hilo.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaonya kwamba msururu wowote wa ujio mbaya wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon au Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utakabiliwa na jibu kali na la pande zote la majeshi hodari ya Iran.