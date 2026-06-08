Madai ya afisa wa Marekani: Hatukushiriki katika shambulio la Israel dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Axios ikinukuu afisa wa kijeshi wa Marekani ilidai kwamba jeshi la Marekani halikushiriki katika uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran.

Hili ni wakati ambapo gazeti la lugha ya Kiebrania Israel Hayom kwa kunukuu chanzo liliripoti kwamba utawala wa Kizayuni uliratibu uchokozi wake dhidi ya Iran na Marekani.

Hapo awali, Trump alidai kwamba katika mazungumzo yake na Netanyahu aliutaka asijibu majibu ya kombora ya Iran kwa ukiukaji wa mapatano ya kusitisha mapigano, lakini vyanzo vya Kizayuni viliripoti kuhusu uchokozi wa utawala huu dhidi ya nchi yetu.