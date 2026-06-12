Amnesty International: Israel inaharakisha «usafishaji wa kikabila» katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Kipalestina Shehab, Amnesty International kwa kutumia takwimu zilizopo imetangaza kwamba kati ya Januari 2023 hadi Aprili 2026, makazi 117 ya jamii za Wapalestina za kuhamahama na wafugaji katika Ukingo wa Magharibi yalisawazishwa kabisa au kwa sehemu na wakazi wao kulazimishwa kuondoka nyumba zao. Uhamisho huu wa lazima umeongeza idadi ya Wapalestina waliohamishwa katika kipindi hiki hadi takriban 5910.

Amnesty International pia imesisitiza kuwa katika kipindi hicho hicho, vituo 363 vipya vya makazi haramu vilianzishwa katika Ukingo wa Magharibi na mamlaka za utawala wa Kizayuni, na kwa upande mwingine, nyumba 3407 na vituo vya miundombinu vinavyomilikiwa na Wapalestina viliharibiwa.

Shirika hili la haki za binadamu limezitaja hatua hizi kama sehemu ya «sera iliyopangwa» ya utawala wa Israel ya kuimarisha ukandamizaji na kupanua shughuli za makazi katika eneo C la Ukingo wa Magharibi, na kulielezea kama «pigo la mwisho» kwa haki ya enzi kuu na usalama wa wakazi wa Kipalestina wa eneo hili.

Ripoti hii inakuja wakati jamii ya kimataifa bado inanyamaza kimya dhidi ya ukiukaji unaoendelea wa haki za binadamu na utawala wa Israel katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, na hakuna hatua za kimataifa za makusudi zinazochukuliwa kusimamisha mchakato huu.